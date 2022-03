Tips til russ – pandemi og smitte

Russetiden markerer slutten på ventetid og mange års skolegang, og den skal avsluttes med en heidundrende fest som kan gå på helsa løs. Om det går bra, er opp til skjebnen. Men samtidig er det noe de kan gjøre for en sunnere og sikker russefeiring.

Her er noen bedre tips:

Ikke drikk sammen

Det kan være smitte på russefester også, og derfor er det helt avgjørende å holde på meteren. Samtidig er det viktig å ikke drikke av samme flaske. Ved å kjøpe gravert lommelerke her, slipper man å bekymre seg for at man drikker av riktig flaske. Her er tre huskeregler som er viktige å tenke gjennom før festen begynner:

• Ikke drikk av samme flaske

• Ikke drikk antibac

• Ha med gjenbrukbare kopper

Minske antallet i bussene

«Alle» skal ha russebuss og det er en fin måte å lære seg å tjene penger, selv om mor og far betaler. Men et viktig steg, ikke minst for sikkerheten, er å begrense antallet på hver buss. Da slipper man å bryte meterbegrensningen og skade andre. Det beste er å bruke en mindre buss slik at det blir mindre plass i bussen, eller å ha voksne folk til stede som har som mål å gjøre kvelden så bra som mulig for alle.

Ikke ha store fester

Det er viktig å ikke feste stort sammen. Det betyr, ikke bestill Queen til å spille konsert, men heller sats på en utendørs fest med god avstand. Dette vil gi alle russ bedre smittevern og mindre bry. I stedet for store fester, kan man ha små fester i kohortene sine. Det er bedre å ha mindre grupper der man har registrert seg med en QR-kode, enn at det flyter ut og ingen vet hvem som står på invitasjonen.

Hvordan har studentenes liv utviklet seg egentlig

Selv om det ikke har noe med saken å gjøre, tar vi litt med om situasjonen til studentene. Hvordan har de egentlig opplevd pandemien? Som vi ser av denne saken fra nettpressen, har ikke studentene fått mulighet til å feste sammen. Likevel ser vi at studenter har økt snittet sitt når de bare fikk digital undervisning, noe som viser oss at saken er todelt.